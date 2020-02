Nasce l’Unione sindacale italiana della guardia di finanza

MANTOVA Presso la sala conferenze della UIL di Mantova si è tenuta l’assemblea costitutiva della nascente organizzazione provinciale della USIF (unione sindacale italiana della guardia di finanza). Oltre una trentina i delegati della Guardia di Finanza che hanno partecipato ai lavori, alla presenza del Segretario Nazionale USIF Vincenzo Piscozzo. Fabio Caparelli della camera sindacale territoriale UIL Mantova-Cremona ha spiegato ai presenti il pieno spirito collaborativo e valoriale che accomuna la Uil e l’Usif: “dopo l’assemblea di Cremona, si rinnova l’entusiasmo per questo percorso di collaborazione perché la lotta all’evasione e al lavoro nero ci vede uniti nella battaglia per il miglioramento della società e della vita dei cittadini”.

Piena soddisfazione anche da parte della segreteria nazionale, che ha illustrato i numeri di questo nuovo percorso in cui 2500 “lavoratori con le stellette” hanno aderito all’organizzazione e a livello territoriale già oltre sessanta addetti su centosettanta in servizio: “organizzare i lavoratori della Finanza è un percorso iniziato tempo fa e che, dopo quasi settant’anni, sta vedendo la luce pronto a navigare in mare aperto. C’è stata piena sintonia con la UIL che ha messo a disposizione sedi, facendoci sentire a casa. Siamo dunque attivi nell’impegno quotidiano per i diritti dei lavoratori e per trovare le giuste soluzioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro”. L’assemblea ha eletto all’unanimità Stefano Gianfreda come segretario provinciale.

La possibilità di potersi riunire in associazioni, è stata resa possibile grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018. Tale disposto ha riconosciuto, dopo quasi settant’anni, anche ai militari il diritto sancito dalla costituzione repubblicana di potersi associare in organismi professionali a carattere sindacale. L’incontro è stato inoltre un momento per illustrare i servizi di patronato, Caf, tutela del cittadino e dei lavoratori a cui i tesserati della USIF potranno far ricorso in caso di necessita e con le medesime condizioni stabilite per i tesserati della UIL.