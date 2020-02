Enzo Moscato apre Dialoghi di teatro contemèporaneo

MANTOVA Sarà Enzo Moscato ad aprire, oggi, la settima edizione dei Dialoghi di Teatro Contemporaneo de Il Cinema del Carbone allo Spazio Oberdan. Attore, autore e regista di origini napoletane, Enzo Moscato capofila della drammaturgia partenopea post eduardiana dialogherà con Igor Esposito, poeta e drammaturgo nonché insegnate di Storia dell’arte, per una decina d’anni, nelle scuole di Mantova e provincia. I suoi lavori teatrali sono stati interpretati da artisti come Licia Maglietta, Toni Servillo, Giovanni Ludeno, Peppino Mazzotta e Nicoletta Braschi. “I nostri appuntamenti sono una sorta di conversazioni-spettacolo, l’artista ha carta bianca su come impostare la serata, per questo scegliamo sempre di farli interloquire con degli amici: ne nascono delle serate a sorpresa dalle quali, spesso, emergono anche tratti molto intimi”, ha detto Anna Maria Baboni de Il cinema del carbone. La rassegna, che ha il patrocinio del Comune di Mantova, oltre a sponsor come Marcegaglia SpA – per il primo anno – Global informatica, Rampi srl e ConCre Te Lab, proseguirà il 24 febbraio con la danzatrice e coreografa Cristiana Morganti, il 9 marzo con Sonia Bergamasco, volto televisivo noto grazie alla sua interpretazione di Livia nella serie Il Commissario Montalbano oltre che a Una grande famiglia e Tutti pazzi per amore, per concludersi il 5 maggio con Marco Cavalcoli e la sua Eterodirezione, tecnica che utilizza l’ascolto in cuffia per una modalità di recitare molto tecnologica. Tutti appuntamenti con rappresentati di un teatro di ricerca che fa riflettere. Anche per questo è prevista un’agevolazione sul prezzo dei biglietti per gli under25 a 5 euro (tagliando intero 10 euro, ridotto 7 euro). “Parlando con i dirigenti scolastici ci siamo resi conto che gli studenti, anche delle scuole di teatro e di danza, amano l’aspetto performativo però a teatro vanno poco”, ha concluso Alberto Rigamonti de Il Cinema del Carbone.