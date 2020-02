Navette, la fermata sarà spostata all’inizio di via Scuola Grande per non disturbare

MANTOVA In merito alla fermata centrale delle due navette, l’assessore Iacopo Rebecchi annuncia due novità: «Alla luce del servizio potenziato con navette dirette verso il centro da entrambi i parcheggi scambiatori, è giusto trovare una fermata più adeguata al maggior utilizzo. Per questo l’attuale fermata di via Calvi verrà spostata di 50 metri all’inizio di via Scuola Grande, dove non disturberà più né il traffico né i residenti. Tra circa un mese inoltre arriveranno i nuovi “minibus green”, più silenziosi, di dimensioni leggermente ridotte, ma al contempo più capienti: da 24 a 41 posti. Non ci fermeremo mai nell’ottica di migliorare il servizio e di rendere sempre più semplice e sostenibile l’accesso alla centro cittadino».

La risposta di Rebecchi va diretta alle censure dell’opposizione: «Il servizio si sta sempre più rivelando uno strumento essenziale per l’accessibilità al centro e uno stimolo per il commercio come affermano da mesi anche le associazioni dei commercianti. Che Lega, Forza Italia e 5 Stelle continuino a dire che le navette vanno tolte, dimostra che non parlano con i cittadini, i quali invece sono felici di questo nuovo servizio gratuito. I cittadini quindi sanno che se vinceranno loro le navette non ci saranno più».