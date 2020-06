Nuove “tendenze”. Ora c’è chi si sballa con la linfa di cannabis

MANTOVA Due ragazzi spno stati segnalati per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi, a carico di un italiano e uno straniero, si trattava di canapa, ma oltre alla normale infiorescenza è stata trovata anche della resina di cannabis che in gergo viene chiamata “linfa”. Su quest’ultima verranno effettuate delle analisi di laboratorio per accertare il potere “sballante”. In un’altra circostanza invece i militari hanno dovuto segnalare per ubriachezza un cittadino di Canneto sull’Oglio che, dopo aver abusato di bevande alcoliche ha perso il controllo tanto da richiedere l’intervento del 118. Per i tre è scattata la segnalazione alla Prefettura di Mantova. Numerosi inoltre gli interventi delle pattuglie in circuito per schiamazzi notturni e musica “alta”.