Onorificenza per Giuseppe De Donno, raccolta firme l’11 giugno

MANTOVA – Una raccolta firme per chiedere al presidente della Repubblica di destinare un’onorificenza postuma alla memoria di Giuseppe De Donno. Ad annunciarlo, ieri durante la presentazione del docufilm su Achille Togliani, è stato Massimo Franchini, primario del reparto di Immunoematologia e Trasfusionale dell’ospedale Carlo Poma nonché grande amico del compianto medico mantovano, da lui stesso definito “un vero e proprio eroe del Covid”. Ed è proprio in merito a quanto fatto da De Donno durante la fase più acuta della pandemia e in riferimento alle centinaia di pazienti da lui curati e salvati con la terapia del plasma iperimmune che si basa la richiesta di onorificenza. La petizione popolare si terrà infatti l’11 giugno allo stadio Danilo Martelli prima della “Partita del cuore” in programma tra la nazionale cantanti e una compagine mista formata da giornalisti ed ex calciatori del Mantova. E proprio nell’ambito di tale manifestazione sportivo-solidale (il ricavato verrà infatti interamente destinato all’acquisto di un apparecchiatura salvavita in favore dell’Asst di Mantova), un ora prima del fischio d’inizio, ha spiegato Franchini, si terrà un momento in musica in ricordo del professor De Donno. Domani inoltre, sempre in tema di raccolta fondi, il cantante Moreno(tra i protagonisti dell’evento dell’11 giugno) e una rappresentanza della nazionale cantanti saranno presenti al Poma, nel reparto del dottor Franchini, nonché in seguito all’Avis Park, per fare una donazione.