Dalla Regione 45 milioni per completare il nuovo blocco del Carlo Poma

MANTOVA – Ottocento milioni di euro per la ristrutturazione e la manutenzione degli ospedali lombardi. Le risorse sono contenute in una serie di delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta dall’assessore al welfare Guido Bertolaso. Si tratta di fondi statali e regionali che fanno parte dell’accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari e per il mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature. Nel pacchetto rientrano anche 45 milioni per il completamento della riqualificazione e ammodernamento dell’ospedale Carlo Poma (nuovo blocco e servizi: pronto soccorso, farmacia, laboratori, immunotrasfusionale, anatomia patologica), un milione e 415mila euro per vari lavori di manutenzione straordinaria nelle strutture ospedaliere di città e provincia e 25 milioni per l’adeguamento della facciate e delle coperture dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (Cremona). Altri 100mila euro sono stati stanziati per Ats Val Padana. «Un contributo davvero importante – hanno commentato il presidente Attilio Fontana e l’assessore Guido Bertolaso – che ci consente di avviare interventi strategici e significativi in diversi ospedali lombardi». «Fondi necessari – specifica Bertolaso – per il riammodernamento di alcune realtà sanitarie e per la manutenzione delle strumentazioni esistenti. Una serie di azioni fondamentali che rientrano nel modo di lavorare della nostra Regione, dove la programmazione proiettata sulla prevenzione è sempre più strategica».