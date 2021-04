Operazione campini del prete: a breve una nuova struttura

CURTATONE – Spazi all’aperto più belli e sicuri per i giovani del Comune di Curtatone: tanti nell’ultimo anno gli interventi realizzati dalla parrocchia di San Silvestro e Levata per sistemare i campetti dell’oratorio. Inaugurato l’oratorio di Montanara distrutto dalle fiamme nel 2019.

L’obiettivo è creare non solo uno spazio dove i giovani possano divertirsi ma dove possano anche trovare un’educazione ed aggregazione: anche a questo scopo sono stati realizzati gli interventi negli spazi all’aperto degli oratori di San Silvestro e Levata. Nel primo caso i lavori, come spiega il parroco don Cristian Grandelli, sono stati realizzati lo scorso anno ed hanno riguardato la sistemazione del campetto posto all’esterno della struttura. Intervento analogo a Levata – in questo caso i lavori sono in dirittura d’arrivo – dove sono stati realizzati un manto sintetico ed una copertura in rete. I lavori, che dovrebbero concludersi in un paio di settimane, sono costati 9mila euro, completamente a carico della parrocchia.

Nuovi spazi, insomma, che non non vogliono essere solo luoghi di ritrovo per i più giovani ma anche un posto dove i ragazzi possano trovare una figura educativa di riferimento che possa al contempo controllare i ragazzi durante l’uso dell’area ma anche dare un’educazione.

Quelli di San Silvestro e Levata non sono, però gli unici spazi che sono stati recentemente oggetti di intervento: il mese scorso è stato, infatti, inaugurato l’oratorio di Montanara, gravemente danneggiato dall’incendio scoppiato nel dicembre 2019 (le cause sarebbero riconducibili ad una candela anche se la dinamica non sono mai stata chiaramente ricostruita). Proprio l’oratorio, dopo i lavori di sistemazione, è stato inaugurato il 21 marzo con una cerimonia simbolica. Durante la santa messa, infatti, ogni famiglia ha portato con sè un mattone che voleva simbolicamente ricordare quelli acquistati dalle famiglie della parrocchia al momento della nascita dell’oratorio.