Ospedale amico delle api, il Poma in festa venerdì prossimo con studenti e cittadini

MANTOVA Un ospedale amico delle api per salvare la specie dal rischio di estinzione e creare un ambiente eco-compatibile. Questi i principali obiettivi di un progetto unico nel suo genere per le strutture sanitarie italiane, partito lo scorso anno con l’installazione di due arnie sui tetti del presidio Carlo Poma. L’iniziativa conta sull’intervento di un apicoltore e punta ad aderire alla normativa europea a sostegno della green economy e della diffusione di una cultura improntata alla salvaguardia dell’ambiente. Quest’anno sono state installate altre quattro arnie nel parco adiacente alla palazzina della ex Farmacia ospedaliera e territoriale, che saranno protagoniste di un evento particolare, previsto proprio in quest’area verde. L’appuntamento è per il 28 aprile alle 10 con Api in festa, un momento speciale organizzato da Asst in collaborazione con il Comune di Mantova, che dal 2021 fa parte della rete dei Comuni amici delle api, e Tea. Saranno coinvolti i bambini della scuola IC Mantova 3 – classe II° C, plesso di Martiri di Belfiore – che pianteranno piante mellifere. L’apicoltore illustrerà loro la vita delle api. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si prevede anche un momento divulgativo con il supporto di esperti in botanica e apicoltura. Una testimonianza della volontà di Asst Mantova di sposare la filosofia della responsabilità sociale d’impresa, consolidando soluzioni logistiche, organizzative e strutturali per migliorare il decoro dell’ambiente, stimolando il senso civico. Api in festa rappresenta non solo un modo concreto per aiutare questi insetti dai quali dipende la nostra sopravvivenza, ma anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini su come proteggerli. Piantare fiori in giardino e sul balcone (erba cipollina, rosmarino, salvia, lavanda, basilico) contribuisce a creare e a proteggere gli habitat naturali delle api.