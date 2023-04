Travolto in bici, muore 84enne

BAGNOLO SAN VITO – Tragico incidente questa mattina a Bagnolo San Vito dove un ciclista ha perso la vita in seguito ad un impatto con un’auto.

L’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Matteotti e via Tazzoli, proprio davanti alle scuole, mentre l’uomo, un 84enne del luogo, usciva da una via laterale. L’uomo si è spento poco dopo l’arrivo all’ospedale di Mantova in seguito alle ferite riportate nella collisione.

Ancora al vaglio della polizia locale l’esatta dinamica del sinistro. Al momento si indaga per incidente con lesioni gravi.