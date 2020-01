Basket A2 femminile – Botticelli: “MantovAgricoltura a Villafranca senza paura”

SAN GIORGIO Nessun dramma in casa di MantovAgricoltura dopo la sconfitta nell’ultimo turno del girone Nord dell’A2 al PalaDlf contro la capolista Akronos Moncalieri. Il quintetto di Stefano Botticelli resta fermo a quota 14 punti e sabato (ore 20.30) renderà visita al Villafranca, secondo col Crema, a due lunghezze da Moncalieri. All’andata finì 84-48 per le veronesi.

«Contro Moncalieri – spiega Botticelli – , nei primi due quarti abbiano fatto la nostra degna figura. Negli altri due, invece, le nostre avversarie hanno allungato, dimostrando tutto il loro valore. Forse alla fine lo scarto poteva essere meno vistoso. Sabato ci aspetta un’altra partita sulla carta proibitiva, ma si parte comunque e sempre dallo 0-0. Ce la giocheremo. Magari non è questa la partita che dobbiamo vincere, ma è logico che faremo il possibile per fare la nostra gara e rendere vita dura alle veronesi. Ricordiamoci che parecchie delle ragazze che alleno in passato hanno militato nel Villafranca. Mi auguro che tornare da quelle parti da ex sia uno stimolo in più per loro. Per quanto riguarda il nostro obiettivo della salvezza, sarà importante la gara successiva con Albino. Giocheremo in casa e non possiamo sbagliare. Siamo solo all’inizio del ritorno, ci sono tante gare da disputare e tante dove sarà indispensabile vincere. Niente proclami su quanti punti possiamo o dobbiamo ottenere: bisogna solo andare avanti, gara dopo gara».

Ancora assente l’infortunata Lucrezia Zambonini.