Pass auto dimezzati per i lavoratori. Strisce blu a soli 33 cent al giorno per chi opera nelle zone 2 e 3

MANTOVA Mano tesa ai lavoratori che hanno sollevato gli scudi dopo la decisione dell’amministrazione di mettere a pagamento anche gli stalli del parcheggio dell’Anconetta e delle vie limitrofe (uniche strisce bianche rimaste ormai in prossimità del centro storico). Come anticipato dalla Voce di Mantova, per voce dell’assessore alla viabilità Iacopo Rebecchi, la giunta ha deliberato le agevolazioni promesse in sede di discussione del bilancio previsionale, e già dalla prossima settimana l’Aster, incaricata del rilascio e riscossione dei pass, potrà applicare i nuovi tariffari.

Il provvedimento riguarderà solo chi ha la sede di lavoro (autonomo o dipendente) nelle aree blu nelle zone 2 e 3 abbattendo del 50% il costo dell’abbonamento. Ora saranno sufficienti 10 euro al mese (contro i 20 di prima) per trovare un posto auto dove lasciare la vettura anche per tempi molto prolungati.

«Abbiamo deciso di agevolare i lavoratori – ha detto l’assessore Rebecchi – la cui sede di lavoro rientra all’interno delle aree con strisce blu e delle Ztl, dimezzando il costo dell’abbonamento e permettendo così di parcheggiare nelle strisce blu a un costo giornaliero di circa 33 centesimi, 120 euro all’anno. In questo modo i lavoratori della città potranno parcheggiare in tutte le zone 2 e 3 (praticamente restanno escluse le sole aree della zona “rossa” centralissima, ndr) a soli 10 euro al mese. Questa agevolazione, insieme all’estensione delle strisce blu all’Anconetta, permetterà di distribuire in modo più efficiente la sosta dei pendolari all’interno della città, favorendo la rotazione dei parcheggi, a beneficio di residenti e attività, e valorizzando l’utilizzo di altri comodi parcheggi vicino al centro, come ad esempio piazzale Gramsci lato via Dugoni o i viali. Chi non vuole spendere potrà utilizzare i parcheggi scambiatori con bus navetta gratuiti per il centro», conclude Rebecchi.

Le opzioni per i lavoratori pendolari della città diventano pertanto quelle della sosta gratis nei parcheggi scambiatori Campo Canoa e Palazzo Te con la fruizione del bus navetta per il centro; 10 euro al mese per chi operi nelle zone 2 e 3 (45 vie e piazze della città); 25 euro al mese parcheggio coperto e custodito Parking Pradella.