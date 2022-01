Volley Serie B1 femminile – Longhi: “Volta, spiace non giocare ma il momento è delicato”

VOLTA MANTOVANA Il rinvio dei primi due turni del ritorno di serie B maschile, B1 e B2 femminile non ha colto di sorpresa le società mantovane. Dopo le tante gare del weekend scorso saltate a causa del numero di contagi, nonostante la decisione iniziale di andare avanti, i club attendevano novità dalla Fipav, che in effetti ha deciso di tornare sui suoi passi. Questo fine settimana e il prossimo quindi non si gioca. Il Volta, dopo aver saltato la gara col Torri di domenica scorsa, riposerà per altri due turni. «Come sempre siamo in linea con la Federazione – spiega il presidente del sodalizio collinare Sergio Longhi – Il momento attuale non è dei più semplici. Giusta la decisione adottata dalla Fipav. Vedremo cosa sceglierà di fare prossimamente e come si muoverà per i recuperi. Le prime due giornate del ritorno andranno in coda o si riparte subito con la prima giornata del ritorno?». Una decisione a Roma dovrebbe essere presa mercoledì prossimo. «Bisogna comunque andarci cauti – prosegue il presidente – considerato che il momento non è dei più positivi. Se la prima giornata fosse stata confermata per questo fine settimana, noi a Cerea con l’Isuzu avremmo giocato. Sia da parte nostra sia da parte delle veronesi c’era voglia di scendere in campo». Il sestetto di Marco Breviglieri e Leonardo Camarini deve recuperare la gara dell’ultima di andata Torri di Quartesolo con le vicentine che sono ultime. La gara era stata rinviata perché due fisioterapisti del Torri erano positivi e al contempo erano venuti a contatto con almeno otto atlete.

Tornando alla Nardi Volta, oggi riprendono gli allenamenti anche le atlete del formazioni del settore giovanile.