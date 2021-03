Pd, i capi della sanità lombarda e i violi del Titanic

In Lombardia, e Mantova non fa certo eccezione, invece ci si comporta in altro modo. In un’intervista dello scorso 18 marzo, il dottor Stradoni, direttore generale dell’ASST di Mantova, giustificava la lentezza della campagna vaccinale in provincia di Mantova rispetto a quella di Cremona con il fatto che nella nostra provincia arrivassero meno dosi perché nel cremonese ci sono due ASST, quella di Cremona e Crema, e quindi, se le dosi scarseggiano, almeno un lotto di dosi deve essere garantito ad ogni ASST. Peccato che la provincia di Mantova abbia circa 50mila abitanti in più di quella di Cremona. È normale che un direttore di ASST risponda così, come se non fosse parte del governo della sanità lombarda? Non sarebbe il caso invece che il direttore della nostra ASST alzasse la voce e pretendesse che Regione Lombardia distribuisse i vaccini in funzione del numero di abitanti presenti sul territorio? Invece no, siccome in provincia di Cremona ci sono due ASST, va bene così e non si discute.