Potere al Popolo: “Reddito e sanità per combattere la pandemia, nessuno si salva da solo”

MANTOVA Attivisti di Potere al Popolo hanno manifestato a Mantova con uno striscione a Campo Canoa per rivendicare sanità, reddito e servizi per tutti, perché di fronte ad una crisi sanitaria nessuno venga lasciato solo.

“C’è una epidemia e non va sottovalutata” – spiega Marco Rossi, portavoce provinciale di PaP – “se è necessario fermare tutto, chi ha bisogno deve poter vivere, mangiare, pagare le bollette”. Gli attivisti ribadiscono che chi deve andare a lavoro deve avere tutte le protezioni necessarie, anche sui mezzi di trasporto: lavoro e salute vanno messi insieme.

Per questo Potere al Popolo contesta il ritardo della Regione e del Governo centrale che tra slogan e battibecchi non si sono preparati per tempo all’autunno e quindi rivendica un reddito di emergenza per chi ha bisogno, investimenti nella sanità pubblica dalle strutture al personale sanitario e conversione ad uso pubblico di quella privata; fondi per potenziare i trasporti, il blocco dei pagamenti di utenze e mutui, ma soprattutto una tassa patrimoniale da far pagare ai grandi capitali, alle rendite finanziarie e agli speculatori per reperire le risorse necessarie.