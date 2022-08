Profughi ucraini: 11 positivi al Covid

MANTOVA – Sono 2652 i profughi ucraini provenienti dalle zone in cui infuria il conflitto tra Ucraina e Russia, attualmente ospiti sul territorio di Ats Val Padana, di cui una buona parte si trovano sul territorio della provincia di Mantova. Una crescita minima rispetto a inizio mese in attesa di nuovi arrivi annunciati come consistenti. A tale proposito, infatti, la scorsa settimana la prefettura di Mantova ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per ospitare altri 100 profughi in arrivo per i quali attualmente non ci sono struttura in grado di accoglierli. A monte del problema legato alle struttura in cui ospitare questi profughi c’è anche quello legato alla loro salute e alla necessità di un loro monitoraggio sul fronte del contrasto alla diffusione del Covid. Dall’inizio degli arrivi nella nostra provincia a tutt’oggi sono stati contati 11 profughi ucraini positivi al Covid, che sono stati quindi messi in quarantena, e rappresentano il 3% dei 25.774 profughi accolti in Lombradia fra tutte le Ats della nostra regione.