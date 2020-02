Rugby Top 12 – L’Im Exchange Viadana punta a staccare i Medicei

Viadana La decima giornata del Top 12 mette di fronte Im Exchange Viadana e I Medicei per una sfida molto importante ai fini della classifica. I gialloneri, stasera alle ore 19, sono chiamati a difendere i propri colori tra le mura amiche contro la squadra gigliata di Presutti, che invece proverà a sbancare lo Zaffanella per staccare gli avversari (al momento entrambe sono a pari punti in classifica a quota 15). Arbitrerà l’incontro Andrea Spadoni di Padova, assistito da Francesco Meschini di Milano e Francesco Russo di Milano, con quarto uomo Eugenio Scrimieri di Milano.

Da una parte I Medicei, che dopo la vittoria schiacciante della settimana scorsa contro la Lazio, sono motivati a fare bene e cercare di risalire la classifica. Dall’altra i ragazzi di Jimenez che con grande sacrificio e umiltà stanno cercando la continuità di prestazioni come quelle viste contro Calvisano, Petrarca e Fiamme Oro. «Stiamo per affrontare una partita in cui dobbiamo essere molto attenti – commenta coach Victor Jimenez – I Medicei fino ad ora hanno raccolto poco, ma sono una squadra ben attrezzata. La loro linea dei tre quarti è molto competitiva. Mi aspetto una partita equilibrata, dinamica e non chiusa. Conosco Presutti e ho avuto l’opportunità di allenare con lui la Nazionale Emergenti: è un motivatore e un grande conoscitore di rugby». Non saranno disponibili: Ribaldi, Breglia, Novindi, Devodier, Grassi, Gregorio, Forte e May.

«Con Viadana sarà certamente una partita molto difficile – afferma coach Presutti in vista del match – La posta in palio è alta. Per le due squadre sono punti importanti per risollevarsi in classifica. La affrontiamo in un buon momento, nel quale stiamo dimostrando attenzione e disponibilità a sacrificarci per l’obiettivo comune. Sono molto contento e spero riusciremo a mantenere il trend positivo delle ultime partite, concentrati sulla disciplina e con un buon spirito di gruppo».