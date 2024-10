Progetti Abeo, weekend solidale in piazza Marconi

Una storia di lana e tessuti, ferri e uncinetti, creatività, amore e soprattutto solidarietà. È quella in cui sono protagoniste le volontarie del gruppo “Manine d’Oro”, che sabato e domenica (26 e 27 ottobre) saranno in piazza Marconi per sostenere l’associazione bambino emopatico oncologico Abeo Mantova e raccogliere fondi per i progetti AbeoDonazione, AbeoPediatrie, AbeoSostegno, AbeoPiuma ed AbeoLilla rivolti a bambini e famiglie. Le loro creazioni si potranno trovare dalle 9 alle 19 per le due giornate di weekend. Del gruppo fanno parte alcune signore residenti a Marmirolo, da sempre impegnate in attività benefiche per il territorio.

Circa due anni fa è cominciata la collaborazione con Abeo, che ha portato alla realizzazione di tantissimi oggetti da proporre ai gazebo dedicati, ad alcune donazioni per il reparto di neonatologia dell’ospedale Carlo Poma e come bomboniere solidali. Felice dell’iniziativa il presidente Abeo, Vanni Corghi. «Crediamo fermamente che fare rete e unire le forze sia il miglior modo per fare del bene – commenta – Invitiamo tutti ad andare a visitare il mercatino di piazza Marconi e scoprire la bellezza di ciò che viene realizzato con amore e cura dalle signore di Manine d’Oro». Tra i prodotti solidali a disposizione ci saranno oggetti per la casa e per i bambini, vestitini, gadget, idee regalo e molto altro.