Rapina in negozio durante la pausa pranzo

MANTOVA Erano nel retro bottega per la pausa pranzo quando hanno sentito dei rumori e sono accorsi trovandosi di fronte uno sconosciuto con il volto coperto da un casco da motociclista che stava svuotando il registro di cassa, il quale ha puntato verso di loro un cacciavite prima di fuggire sulla moto guidata da un complice. È successo ieri verso le 13 nel negozio Sapore di Mare che si trova sul rondò della Cisa a Cerese. In quel momento il negozio era chiuso e forse per questo motivo due malviventi hanno deciso di fare il colpo. Sono arrivati sul posto con una moto di grossa cilindrata e mentre uno è rimasto fuori in attesa, l’altro ha forzato la serratura con un cacciavite, quindi è andato dietro al bancone per prendere l’incasso della mattinata. Lo sconosciuto non si aspettava però che i titolari del negozio, padre e figlio, fossero sul retro. Quando i due hanno sentito dei rumori sospetti sono andati a vedere e si sono trovati di fronte il malvivente che stava rovistando nel registratore di cassa. Quest’ultimo, vistosi scoperto ha puntato il cacciavite contro i due titolari. «Non muovetevi o vi ammazzo», avrebbe minacciato il bandito, per poi arraffare un po’ di banconote e fuggire con il complice che lo aspettava all’esterno, anche lui con il volto coperto da un casco integrale. Sembra che nella fretta di fuggire il rapinatore abbia perso buona parte se non tutto il suo bottino. I carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto, hanno già dato il via alle indagini acquisendo il video della rapina ripreso dalle telecamere di sicurezza del negozio. (cad)