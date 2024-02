Report Covid, Mantova è sempre la provincia più contagiata della Lombardia

MANTOVA Casi di Covid ridotti ai minimi termini ormai, ciononostante la provincia di Mantova ha ancora un tasso di incidenza superiore a quello di tutte le altre province della Lombardia nonché di quello nazionale. Secondo i dati riportati settimanalmente dall’Osservatorio Epidemiologico di Ats Val Padana, nel Mantovano nella settimana tra il 2 e il 9 febbraio, sono stati registrati complessivamente 43 nuovi casi di Covid, per un’incidenza settimanale pari a 10,57 casi ogni 100mila abitanti. Solo la provincia di Lodi ha un’incidenza in doppia cifra (10,11) comunque inferiore a quella di Mantova. L’incidenza settimanale della Lombardia è pari a 6,26 contagi ogni 100mila abitanti, di poco superiore a quella nazionale che è di 6,02. L’incidenza sia nazionale che regionale segna una diminuzione di una unità rispetto alla precedente settimana, mentre per quel che riguarda il Mantovano il dato è pressoché invariato.