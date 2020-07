restiamoliberi domani in piazza Sordello

MANTOVA Anche a Mantova arriva la manifestazione #restiamoliberi che sarà in piazza Sordello domani a partire dalle ore 17. “Con la nostra presenza di piazza vogliamo dire no all’istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia, appunto, che non viene definito dal legislatore, lasciando così enormi spazi a interpretazioni e derive liberticide che colpiranno tutti coloro che si esprimeranno pubblicamente in modo non allineato al mainstream. Scendiamo in piazza per la libertà di espressione, per la libertà di educazione, per la libertà di stampa, per la libertà di associazione, per la libertà religiosa”.