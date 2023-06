Riconoscimento internazionale per la Specola del liceo “Virgilio”

MANTOVA È stato annunciato, in una presentazione avvenuta ieri al liceo Virgilio il riconoscimento di “Osservatorio Metereologico Centenario” la Specola attiva dal 1827. Si tratta di un titolo dichiarato dalla World Metereological Organization, agenzia delle Nazioni Unite.

La struttura contiene delle prime misure eseguite da Gian Alessandro Majocchi, illustre docente che insegnò al liceo tra il 1826 e il 1831, fino ad arrivare al 1995, ove i dati non sarebbero più stati raccolti dai docenti della scuola bensì dal consorzio Codima – Condifesa Mantova Cremona.

«Il raggiungimento dell’intestazione è stato un lavoro di squadra che ha trovato successo in maniera sorprendentemente veloce» dichiara la dirigente scolastica del Virgilio Carmen Giovanna Barbieri. «Cercheremo di trasformare la zona di osservazione in un museo, ma sarebbero necessari un restyling e un’impalcatura che richiedono ingenti risorse».

Per iniziare l’iter che avrebbe portato poi la valorizzazione della torre è stata necessaria la collaborazione con altri enti, quali l’Università di Trento, Codima, e la cooperativa Alkémica. «È un assoluto vanto per la città» ha aggiunto il presidente della Provincia Carlo Bottani. E l’assessore comunale alle politiche giovanili Alessandra Riccadonna: «Vogliamo incentivare la visita dei ragazzi per avvicinarsi alla scienza e alla vista della».