Rinnovo delle reti acqua e gas. Da lunedì 20 partono i lavori in via Tamassia

MANTOVA Lunedì 20 marzo gruppo Tea aprirà un cantiere in via Tamassia, a Mantova, per il rinnovo delle reti acqua e gas; la fine dei lavori è prevista per il 28 aprile.

L’intervento si svilupperà in tre fasi: dal 20 al 26 marzo tratto tra la ferrovia e via Loria; dal 27 marzo al 12 aprile tratto compreso tra via Loria e il passo carrabile 3060/98 (escluso); dal 13 al 28 aprile dal passo carrabile 3060/98 a viale Pompilio. Durante le fasi 2 e 3 saranno istituiti doppi sensi di circolazione in via Loria e nei tratti di via Tamassia non interessati dal cantiere (verso viale Pompilio e verso via Loria).

Sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle abitazioni e il transito pedonale quando consentito dalle lavorazioni. L’eventuale impossibilità di fruire dei passi carrabili sarà comunicata ai residenti del tratto di via Tamassia oggetto dell’occupazione.

La conduzione dei lavori potrebbe comportare la sospensione per brevi periodi della fornitura del gas e dell’acqua. Sarà cura del personale operativo contattare per tempo le utenze interessate dalla sospensione per dare informazioni sui tempi di interruzione della fornitura e modalità di riattivazione della stessa.