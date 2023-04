Rugby – Viadana, domani il “Memorial Sidiki” e la trasferta a Padova

Viadana Un importante appuntamento andrà in scena questo fine settimana allo Stadio Zaffanella. Domani si terrà l’ottavo “Memorial Sidiki”, con 250 atleti pronti a darsi battaglia. Il torneo dedicato esclusivamente ai ragazzi Under 15 è giunto all’ottava edizione ed è, come noto, intitolato alla memoria di Sidiki Conde, prematuramente scomparso nel 2013. Il torneo si disputerà domani dalle ore 9, ma già a partire da oggi alcuni ragazzi saranno ospiti delle strutture dello Zaffanella. Questa sera per le squadre che pernotteranno in zona è stata organizzata una grigliata in Via Learco Guerra, alla quale parteciperanno anche i giovani leoni. 250 gli atleti, prevenienti da ben 7 regioni differenti. A rappresentare il Piemonte 3 squadre: Biella, Ivrea e Monferrato. Per la Lombardia, insieme a Viadana, l’ASR Milano e Lecco; per l’Emilia-Romagna il Carpi. Per il Veneto il Rugby Frassinelle, per la Toscana Scandicci e i Lyons Amaranto di Livorno, per la Liguria il Cus Genova e per il Lazio il Villa Pamphili. Qualificazioni dalle 9 sino alle 10.30, poi le varie finali. Alla fine le premiazioni e il consueto terzo tempo.

Top 10 – Intanto, sempre in questo fine settimana, andrà in scena il penultimo turno del Top 10. Oggi due match vitali per la zona-playoff. Scontro diretto tra Valorugby e Fiamme Oro (ore 16) e Colorno riceve il pericoloso Calvisano (ore 16). In palio, le posizioni tra terzo e quarto posto che valgono l’ultimo aggancio alle semifinali. Domani le altre gare, tutte alle 15 e in diretta Eleven Sports: Cus Torino-Sitav Lyons, Petrarca-Rugby Viadana e Mogliano Veneto-Rovigo.