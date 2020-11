Rissa con gli agenti in questura dopo quella con i connazionali: nigeriano patteggia un anno

MANTOVA Era rimasto coinvolto in una rissa fra stranieri avvenuta a Cittadella la sera dello scorso 28 settembre e alla fine se l’era presa con gli agenti della Volante che erano intervenuti. Ambrose Hayble, 35enne nigeriano residente a Borgoforte, ieri mattina è comparso in tribunale a Mantova dove ha patteggiato un anno di reclusione pena sospesa per questo fatto. Tutto era iniziato all’interno di un market etnico di piazzale Porta Giulia, dove il 35enne nigeriano e il suo connazionale erano stati affrontati da un altro nigeriano che li aveva invitati a uscire per regolare i conti. I due lo avevano seguito ma una volta all’esterno avevano scoperto che quello si era portato i rinforzi. Il 35enne la’mico erano stati poi soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Una volta dimessi, i due erano stati presi in consegna dagli agenti della Volante che li dovevano portare in questura per gli accertamenti del caso. Il 35enne però non ne voleva sapere di salire sull’auto di servizio e nemmeno una volta in questura si era calmato, colpendo gli agenti. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale aveva ottenuto un rinvio del processo per termini a difesi. ierri mattina il suo avvocato, Silvia Salvato, ha concordato il patteggiamento con pena sospesa.