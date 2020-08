Risse e ferimenti: il questore chiude il Chiringuito per 10 giorni

MANTOVA Risse e ferimenti in serie: l’estate del coronavirus non è tanto diversa da quelle precedenti al Chiringuito, e per motivi di ordine pubblico il questore di Mantova Paolo Sartori ha disposto, in data odierna, la chiusura per 10 giorni del locale di via Parma. La sospensione della Licenza in base all’ Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pur non avendo carattere sanzionatorio nei confronti del gestore, è una diretta conseguenza di alcuni gravi episodi che si sono succeduti nelle scorse settimane, e che hanno comportato il sistematico intervento delle Forze dell’Ordine e dei Sanitari del 118, chiamati a ristabilire l’ordine ed a soccorrere le persone che, a vario titolo, vi erano coinvolte. Nello specifico, sono 3 gli episodi che si sono verificati nel recente passato, e che hanno determinato la decisione del questore di chiudere temporaneamente il locale di Via Parma per motivi di Ordine e Sicurezza pubblica, e sono avvenuti il 12 luglio, il 25 luglio e lo scorso 2 agosto. A seguito di quest’ultimo grave episodio la Questura e le altre Forze dell’Ordine avevano tenuto costantemente monitorata la situazione del Locale e della zona, riscontrando una situazione e frequentazioni potenzialmente pericolose.