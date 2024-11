Ruba merce per 100 euro dalla Coop: arrestato dalla Locale

MANTOVA Erano da poco passate le 18, quando un dipendente del supermercato “COOP” di

piazza Martiri di Belfiore, si rivolgeva alla pattuglia di Polizia Locale, impegnata nel

presidio di corso della Libertà, riferendo che era appena avvenuto il furto di svariati

generi alimentari presso il predetto esercizio commerciale, da parte di un cittadino

extracomunitario.

Gli agenti, grazie alla precisa descrizione del ladro fornita dalla direttrice, si

mettevano subito alla sua ricerca. Poco dopo, nella vicina via principe Amedeo, gli

agenti notavano un soggetto già noto per svariati precedenti furti, perfettamente

corrispondente alla descrizione resa. In particolare, l’uomo era già stato

denunciato dagli agenti del GOM della Polizia Locale per un furto di abbigliamento

in un noto negozio del centro storico.

L’uomo, un nordafricano di 44 anni pluripregiudicato e senza fissa dimora, alla

vista della pattuglia, lanciava il proprio zaino sotto un’auto in sosta nel disperato

tentativo di eludere il controllo, facendo invece insospettire ancor di più gli agenti,

che prontamente lo fermavano.

Condotto in viale Fiume, la sua perquisizione permetteva di rinvenire la refurtiva

proprio all’interno dello zaino, quasi 100 euro in generi alimentari di vario tipo.

Durante le dovute fasi di identificazione per la denuncia per furto aggravato,

emergeva che l’uomo era gravato dalla misura della custodia cautelare in carcere,

proprio a causa dei suoi numerosi precedenti per furto.

Terminate le procedure di rito, il 44enne, che è da ritenersi innocente fino alla

conclusione del giudizio, veniva associato alla casa circondariale di via Poma, a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria.SETTORE POLIZIA LOCALE

Gruppo Operativo Misto

Viale Fiume 8/A 46100 Mantova