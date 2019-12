Sculture antiche in rete con l’ateneo di Colonia

MANTOVA Accordo a tre fra tra l’Università di Colonia, il complesso museale di Palazzo Ducale e il Comune di Mantova per la digitalizzazione e messa a disposizione in rete delle collezioni di scultura antica, che sono conservate nei depositi dei palazzi Ducale e San Sebastiano, attraverso la banca dati Arachne. Il Comune infatti possiede una raccolta di sculture antiche greco-romane di rilievo internazionale in parte depositata al Ducale, dal 1915, e in parte conservata nel Museo di palazzo San Sebastiano.

«Lo scopo dell’accordo è la digitalizzazione – ha sottolineato il sindaco Mattia Palazzi –, per arrivare alla pubblicazione scientifica dell’intera collezione di proprietà comunale».