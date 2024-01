Scappa di casa a 40 anni, la ritrova la Polizia ad Ancona

MANTOVA Si allontana volontariamente da Mantova dove risiede e, una volta arrivata ad Ancona, in evidente stato confusionale, allerta il 112 circa un suo precario stato di salute. Nel pomeriggio dell’altro ieri la Polizia di Stato della questura dorica è infatti intervenuta per la segnalazione di una donna che necessitava di soccorso sanitario. Giunti sul posto indicato, unitamente a personale medico, gli operatori procedevano ad identificare la donna, un’italiana di circa 40 anni, che lamentava ai poliziotti un generico malessere e pertanto veniva accompagnata in ospedale. Inoltre, dagli accertamenti effettuati, si scopriva che della stessa ne era stata denunciata la scomparsa qualche giorno prima dal padre. In particolare, la 40enne virgiliana, riferiva di essersi autonomamente allontanata dalla propria abitazione. Dopo le cure sanitarie, gli operatori prendevano quindi contatti con i genitori della stessa, tranquillizzandoli e riferendo loro che la figlia si trovava in buone condizioni di salute. Dopo qualche ora la coppia giungeva ad Ancona potendo così riabbracciare la propria figlia.