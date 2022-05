Scuola: calano i contagi ma calano anche gli insegnanti

MANTOVA Il numero di alunni positivi al Covid nelle scuole mantovane è calato ma non più di tanto nel corso dell’ultima settimana (-17). Nel frattempo è calato di 32 unità il numero di insegnanti nelle scuole elementari mantovane. I ragazzi malati di Covid guariranno e torneranno sui banchi come prima, mentre i maestri delle elementari saranno meno di prima. Scuola senza pace: se da un lato rientra l’allarme Covid, dall’altro scatta quello relativo al numero dei docenti. Si è infatti esteso anche agli istituti della nostra provincia il taglio delle ore di attività didattiche nelle scuole di primo grado, e a Mantova in vista del prossimo anno scolastico si sono persi almeno 32 maestri, stando a quanto denuncia il sindacato Anief riguardo alla nuova ondata di perdenti posto tra i maestri che operano in quel ciclo di istruzione, mentre resta invariato il numero di classi. E le brutte sorprese non finiscono qui: il decreto riportante l’organico di scuola primaria assegnato è stato infatti pubblicato con tre settimane di ritardo, così le domande di trasferimento dei maestri perdenti posto derivanti dal decremento di ore settimanali si sono svolte senza garantire a detti docenti i 5 giorni concessi per la presentazione dell’istanza e senza che vi fosse possibilità di fare una scelta oculata cercando di individuare le opzioni migliori, anche attraverso un eventuale supporto sindacale. Si aggiunge che il forte ritardo nella pubblicazione dell’organico ha comportato anche gravi errori nella comunicazione del numero dei perdenti posto, con conseguente inoltro domande di trasferimento da parte di insegnanti in seguito non risultanti in esubero.