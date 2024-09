Seneca e l’astronomia in Accademia Virgiliana

MANTOVA – Riprendono gli incontri in Accademia Nazionale Virgiliana dopo la pausa estiva delle scorse settimane: venerdì 13 alle ore 17:00 nella Sala Ovale si parlerà di “Ordo celeste e terreno”, ovvero del rapporto tra Seneca e l’astronomia.

Ad affrontare questo tema, in grado di unire il mondo classico e le scienze, sarà la dottoressa Maria Elisabetta Gamba, cremonese di origine ma che da tempo vive e conduce le proprie ricerche alla Humboldt-Universität di Berlino.

La conferenza di venerdì pomeriggio indagherà il ruolo dell’astronomia nelle tragedie di Seneca e mostrerà come gli excursus astronomici in queste opere non siano semplicemente uno sfoggio di erudizione ma rivestano, invece, una importante funzione strutturale all’interno della narrazione tragica. Il mondo delle stelle raccontato da Seneca si inserisce quindi in una ricca e variegata tradizione letteraria grecoromana di descrizione del cielo e delle sue costellazioni: una sua lettura può contribuire anche a una riflessione sul potere politico della prima età imperiale. Il compito di introdurre e conversare con la relatrice spetterà al professor Ledo Stefanini, che interverrà nella doppia veste di astrofisico e presidente della Classe di scienze dell’Accademia.