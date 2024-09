Carra, Piloni, Vallacchi (Pd): “Domani, in aula, la mozione che chiede risorse, controlli e chiarezza”

MANTOVA La peste suina e i pesanti risvolti che sta avendo sul comparto degli allevamenti e sull’indotto sono al centro di una mozione, presentata dal Gruppo regionale del Pd, che verrà discussa domani, martedì 10 settembre, nella seduta di consiglio regionale. “Affronteremo in particolare tre aspetti: il tema delle risorse, quello del personale deputato a fare i controlli, quindi i veterinari, e la questione della chiarezza per quanto riguarda le linee guida e gli interventi da fare, soprattutto sul tema della sicurezza”, anticipano Matteo Piloni, Roberta Vallacchi e Marco Carra, primi tre firmatari dell’atto ‘Psa – Azioni urgenti di sostegno al comparto suinicolo’.

La mozione chiede, infatti, tra i molti altri punti, di “prevedere lo stanziamento di ingenti somme per ristorare le aziende del comparto suinicolo che hanno subito o subiranno danni diretti o indiretti dalla Psa, di implementare gli organici dei servizi veterinari territoriali delle Ats, di efficientare la catena di comando e la governance, per quanto di competenza di Regione, prevedendo un maggior coinvolgimento dei sindaci a cui devono essere inviate informazioni e disposizioni, per informare a loro volta correttamente la cittadinanza”.

“Ci auguriamo che la maggioranza di centrodestra, dopo anni di inerzia, sia dalla nostra parte, anzi, dalla parte di chi sta soffrendo questa situazione, e voglia approvare con noi degli interventi urgenti, necessari, ma anche assolutamente di buonsenso, visto il punto cui è arrivata l’epidemia di Psa”, concludono Piloni, Vallacchi e Carra.