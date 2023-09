Sabbioneta – L’Infopoint tornerà nelle sale di Palazzo Giardino

Sabbioneta L’Infopoint di Sabbioneta tornerà nelle sale di Palazzo Giardino. Lo ha stabilito la giunta Pasquali per ragioni logistiche, dovute alla prossima apertura del nuovo “Mantova e Sabbioneta Heritage Centre”, struttura finalizzata alla promozione, divulgazione della conoscenza del sito Unesco, che verrà allestita al piano terra di Palazzo del Cavalleggero, dove si trova adesso l’Infopoint, oltre che presso alcune sale del piano terra di Palazzo Giardino.

L’ufficio turistico per la bigliettazione e l’accoglienza dei visitatori, dunque, tornerà a occupare la Sala dei Venti al piano terra dell’edificio che si affaccia su Piazza d’Armi, a fianco della Galleria, dove si trovava prima del suo spostamento nel Cavalleggero operata dalla precedente amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aldo Vincenzi. Nulla di traumatico, anche perchè il vano è il più grande di quelli che occupano il piano terra e per caratteristiche e dimensioni è sempre stato il più idoneo per ospitare l’ufficio e il relativo bookshop.

L’operazione è stata concordata col Comune di Mantova, che ha sottoscritto insieme a Sabbioneta un apposito documento di ripartizione delle risorse afferenti al progetto “Mantova e Sabbioneta Heritage Centre”, come spazio diffuso per l’interpretazione del sito Unesco, finanziato con fondi ministeriali.

Ugo Boni