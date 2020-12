Controlli di Natale a quota 150, due le sanzioni

MANTOVA – All’incirca 150 persone controllate di cui due sanzionate amministrativamente. È il bilancio dei controlli anti covid effettuati dalla Polizia Locale nei quattro giorni a cavallo delle feste natalizie. Un computo nel complesso positivo hanno fatto sapere dal comando di viale Fiume. Nella fattispecie i giorni in questione monitorati, con le attività di vigilanza proseguite anche ieri nonchè nei prossimi giorni, sono stati il 24, 25, 26 e 27 dicembre. In particolare i soggetti controllati la vigilia di Natale sono stati 63, nessuno dei quali trovati in violazione delle disposizioni governative e comunali per il contenimento della pandemia. Uno solo invece gli esercizi pubblici ispezionati. Anche in questo caso con nessuna violazione rilevata. Un numero, quello dei cittadini controllati, che invece si è ridotto di poco più della metà rispetto al giorno prima per quanto concerne la giornata di Natale: controllate infatti 26 persone e un’attività commerciale. Anche in questo frangente con nessuna multa elevata. A Santo Stefano invece sono state 15 le persone controllate di cui due sanzionate perchè sorprese a bere birra in una strada del centro contravvenendo così all’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale nei giorni festivi e prefestivi e per tutto il giorno il consumo di bevande nelle strade, nelle piazze e nei giardini pubblici o aperti al pubblico). Controllati anche due esercizi commerciali risultati in regola. Infine domenica sono state poste a controllo 45 persone, con nessuna sanzione.