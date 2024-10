Successo per la terza edizione di Sbrisolona&Co

MANTOVA Si è conclusa questa sera la terza edizione di Sbrisolona&Co. il festival dedicato ai dolci della tradizione mantovana. “Nonostante le condizioni meteo avverso di sabato, la domenica è stato un vero successo. – spiega Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi, organizzatore – Sbrisolona& Co si conferma un evento in grado di attirare in città numerosi visitatori provenienti da diverse province e regioni limitrofe. Una kermesse che si distingue per la sua varietà di proposte. Oltre alla parte espositiva e di vendita il tutto è stato accompagnato da oltre 50 eventi tra degustazioni, showcooking e incontri culturali all’interno del PalaVirgilio sempre con una ricca partecipazione di pubblico presente. La ricca e variegata proposta di questa kermesse è un mix di successo anche per l’ottima ricaduta economica sul territorio riconfermando Mantova come la capitale dei dolci e della pasticceria italiana. Avanti tutta per il prossimo anno!”.

La kermesse ha visto protagonista i dolci del territorio dall’anello di Monaco alla torta delle rose, passando per la torta elvezia. Nei tre giorni si sono alternati grandi nomi del panorama gastronomico da Antonio Santini del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio, Silvana Ferrari alla guida de Il Bersagliere di Goito, Vera Bini dell’Aquila Nigra, Tano Martini del ristorante il Cigno e Romano Tamani dell’Ambasciata di Quistello intervistati dal critico gastronomico Edoardo Raspelli. Ma anche Gabriele Citti, vincitore dell’11esima edizione di Bake Off Italia 2023 e premiato a Sbrisolona &Co come Ambasciatore del Gusto 2024.

“Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, il Festival della Sbrisolona si è confermato un evento di grande successo, attirando un pubblico numeroso e variegato, proprio come nelle passate edizioni. – dichiara l’Assessore al Commercio del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – Questo dimostra che, quando la qualità della proposta è elevata, il pubblico risponde sempre con entusiasmo. Un ringraziamento speciale va a tutti gli organizzatori, gli espositori, gli ospiti, i volontari e gli sponsor, che con il loro impegno hanno reso possibile questa splendida manifestazione.”

“Nonostante la pioggia Sbrisolona & co. con i suoi tanti eventi, gli ospiti di eccezione e la parte espositiva si conferma un appuntamento di grande richiamo e importanza, grazie anche all’impegno di commercianti ed esercenti; – dichiara Lamberto Manzoli, Presidente Confcommercio Mantova – un evento con grandi numeri, grande partecipazione di mantovani e turisti destinato a crescere ancora nei prossimi anni”.

L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, e organizzato da SGP Grandi Eventi. Vanta come partner tecnico l’Istituto Bonomi Mazzolari di Mantova e come fornitore ufficiale Aster Agenzia Servizi al territorio. Un ringraziamento all’azienda Bottoli – Clecla per il supporto e la realizzazione della maxi-sbrisolona.