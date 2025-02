Tecniche laser e mini-invasive per l’ipertrofia prostatica: il Poma fa scuola

MANTOVA Il 13 e 14 febbraio, nell’aula didattica di Urologia dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, si è svolto il corso teorico-pratico “Chirurgia dell’IPB – Corso Teorico Pratico di Enucleazione Prostatica con Laser (HoLEP, ThuLEP)”, organizzato dalla struttura complessa di Urologia diretta da Paolo Parma.

Questo corso, accreditato ECM, ha avuto l’obiettivo di approfondire le metodiche di enucleazione prostatica mediante laser, in particolare le tecniche HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) e ThuLEP (Thulium Laser Enucleation of the Prostate). I partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere a interventi chirurgici in diretta e di praticare la procedura utilizzando un simulatore avanzato.

Il programma del corso ha incluso: sessioni teoriche, approfondimenti sulle caratteristiche dei laser utilizzati, indicazioni cliniche e tecniche chirurgiche associate; sessioni pratiche, esercitazioni con simulatore laser computerizzato per affinare le competenze tecniche; interventi in diretta: osservazione di sei interventi chirurgici eseguiti dal team urologico dell’ASST di Mantova (Paolo Parma e Matteo Renato Ciuffreda) e della Casa di Cura Figlie di San Camillo Cremona (Francesco Pietrantuono); approfondimenti su terapie minimamente invasive, discussione su tecniche alternative come il Prostatic Urethral Lift, con esecuzione di due procedure in diretta.

Paolo Parma, responsabile scientifico del corso, ha sottolineato “l’importanza di queste tecniche laser nella gestione dell’ipertrofia prostatica benigna”, evidenziando “i benefici in termini di precisione, riduzione del sanguinamento e tempi di recupero post-operatorio”.

Questo evento conferma l’impegno dell’ASST di Mantova nell’aggiornamento professionale e nella diffusione delle migliori pratiche chirurgiche, consolidando la sua reputazione come centro di riferimento per l’urologia a livello nazionale.