L’Università a Mantova scende in campo con l’Open day “Cosa vuoi fare DI grande?” UniverMantova 24 febbraio

MANTOVA Un importante appuntamento per il Campus universitario mantovano: il 24 febbraio il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica organizzano un Open day per offrire agli studenti delle scuole superiori gli strumenti per la scelta del corso universitario e agli studenti dei corsi universitari triennali tutti gli elementi per la scelta del corso magistrale.

Il programma della giornata contempla tre sessioni che si ripeteranno (una dalle ore 09.00 alle ore 11.00, una dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e una dalle ore 13.30 alle ore 15.30) in cui i partecipanti potranno assistere ad esperienze laboratoriali e alla presentazione delle offerte formative da parte di ogni realtà universitaria.

Per tutta la giornata, inoltre, saranno attivi i desktop informativi dove sarà possibile ricevere il materiale informativo e confrontarsi con studenti e personale preposto.

L’obiettivo è offrire un supporto orientativo che preveda momenti di confronto con i docenti, i ricercatori e gli studenti per sperimentare momenti di vita universitaria e maturare consapevolezza relativamente al tipo di impegno richiesto da ogni corso di studi.

Il programma completo prevede:

CONSERVATORIO LUCIO CAMPIANI:

– Il musicista nell’epoca contemporanea: “Io mi sento talora come un virus troppo isolato per attaccare un corpo così forte e ben nutrito” (F. Romitelli)

– Dal suono alla forma: comporre architetture sonore

– “Quando non sai cos’è, allora è jazz” (A. Baricco): algoritmi per l’ignoto

– Voci, strumenti, sintesi per modelli fisici: il corpo acustico e digitale della musica

CHIMICA VERDE E SOSTENIBILE UNIMORE:

– Perché la chimica verde?

– Materiali intelligenti per la rivoluzione verde

– Presentazione del corso

– Esperimenti e incontri con studenti e ricercatori

ECONOMIA UNIBS:

– Disuguaglianze economiche nel lungo periodo: alle origini di una sfida globale.

– Ferrari, Armani, Lavazza: quando la storia d’impresa diventa museo

– La statistica: Capire il mondo con i dati

INGEGNERIA INFORMATICA UNIMORE:

– “Open Lab”

– Robotica & Automazione

– Intelligenza Artificiale

– Cyber-Physical Security

– Internet of Things & Digital Twin

SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI LINGUISTICI GONZAGA UNIVERMANTOVA:

– Bridging the Divide: Solutions for Us vs.Them (ore 9.00 – 9.30, 11.00 – 11.30, 13.30 – 14.00)

– Le dinamiche linguistiche e sociali del francese in Francia e altrove…(ore 12.30 – 13.00, 15.00 – 15.30)

– Studenti in Azione: dalla teoria alla pratica (ore 10.30 – 11.00, 11.30 – 12.00)

– Translating like a machine vs translating like a human (ore 10.00 – 10.30, 12.00 – 12.30)

– Lost in Translation (ore 9.30 – 10.00)

– Interprete per un giorno (ore 14.00 – 14.30)

– ECONOMICAMENTE come “tradurre” il linguaggio del marketing (ore 14.30 – 15.00)

PROFESSIONI SANITARIE UNIBS:

– Infermieristica si presenta: Mettiti in gioco e fatti pungere sul vivo! (ore 9.00 – 11.00)

– L’ Educatore Professionale tra azione, formazione e trasformazioni sociali e sanitarie (ore 11.00 – 13.00)

– Fisioterapia: Il corpo in movimento (ore 13.30 – 15.30)

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione sul sito UniverMantova Open Day 24/02/2025 – Cosa vuoi fare DI grande? Scopri l’Università di Mantova

Per info: beatrice.palmieri@unimn.it