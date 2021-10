Territorio e obiettivi di sviluppo sostenibile con il Polo territoriale di Mantova

MANTOVA Il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano insieme a Land Repair Lab (Laboratorio di ricerca sui temi della pianificazione ambientale e urbana), organizzano martedì 12 ottobre 2021 alle ore 14:30, presso il Campus di Mantova del Politecnico di Milano, l’evento “Territorio e obiettivi di sviluppo sostenibile”. L’incontro è ispirato al claim del Festival #stiamoagendo.

L’evento si propone di mettere in evidenza le esperienze e le azioni di alcune realtà del territorio Mantovano, che rappresentano un’eccellenza e che hanno fatto propri gli Obiettivi promossi dall’Agenda 2030 dell’Onu. Lo scopo dell’incontro è esprimere il valore dell’agire insieme per il territorio che ci ospita e ci mette in relazione. Il fare rete e agire assieme fanno emergere il valore etico, sociale, ambientale ed economico.

Aziende private, aziende municipalizzate, pubblica amministrazione del comune di Mantova e università si confrontano raccontando quali azioni stanno compiendo a favore di uno sviluppo sostenibile. Durante l’evento gli ospiti racconteranno le loro esperienze, quali obiettivi si erano prefissati e come li stanno raggiungendo, a partire dalle sollecitazioni proposte dai 17 goals dell’Agenda 2030.

A chiusura dell’evento si svolgerà la presentazione del progetto “yOUR 2030”, che raccoglie le iniziative e le attività didattiche proposte per la promozione degli obiettivi di sostenibilità.

L’evento si svolgerà sia in presenza che in modalità online e avrà inizio alle ore 14:30; conclusione prevista intorno alle 17:00.