Dal 30 giugno al 30 luglio 2023 la 14^ edizione di ArciFesta

MANTOVA Da ormai 14 anni l’estate mantovana in Piazzale Te è animata da ArciFesta, la grande manifestazione popolare organizzata da Arci Mantova, dove ogni sera centinaia di persone possono stare insieme, divertirsi e godere di grande musica e buon cibo. Dal 30 giugno al 30 luglio, tutte le sere dal giovedì alla domenica, 20 appuntamenti musicali (e non solo) che spaziano dal rock al blues, passando per il cantautorato, le musiche etniche e popolari, il rap e il jazz. Da segnalare la serata d’apertura con il Mantova Pride, organizzata in collaborazione con ArciGay “La salamandra”, la pastasciuttata antifascista il 25 luglio, realizzata in collaborazione con SPI Cgil Mantova e CGIL Mantova, la rassegna di world music intitolata NO WAR YES MUSIC e i concerti blues organizzati da Mantova In Blues nell’ambito di MantovaJazz. Tutti i concerti e gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito.

Lo stand gastronomico propone come sempre le eccellenze della cucina mantovana, realizzate con prodotti per la maggior parte provenienti dalle aziende del territorio. Non mancheranno il tradizionale gnocco fritto dell’Arci Laghi Margonara e la grigliata di carne all’Arci Te Brunetti, così come i maccheroni al torchio con lo stracotto e con le verdure, il risotto alla mantovana, le costate di manzo e i piatti vegetariani cucinati dall’Arci Papacqua.

Due gli eventi speciali: per chiudere in bellezza il mese dedicato al Pride, Arci Gay porta sul palco di Arci Festa l’evento conclusivo di Mantova Pride venerdì 30 giugno, mentre martedì 25 luglio in collaborazione con SPI Cgil Mantova e CGIL Mantova si terrà la Pastasciuttata Antifascista, che sta diventando sempre più un appuntamento fisso per tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, dell’uguaglianza, della solidarietà, dei diritti.

Ampio spazio alla musica dal mondo con ben due serate dedicate alla musica brasiliana – sabato 1 luglio con l’orchestra di percussioni “Mitoka Samba” e sabato 8 luglio con la vulcanica performer “Aramà” – e il concerto dei “Chapulines” sabato 22 luglio, che mescolano la musica tradizionale messicana con la rumba caraibica, cubana e colombiana.

Da alcuni anni ArciFesta vuole celebrare il ricco patrimonio del cantautorato italiano, che quest’anno sarà protagonista domenica 9 luglio con il tributo a Fabrizio De Andrè dei “Calaluna” e domenica 23 luglio con le canzoni di Francesco Guccini interpretate dagli “A-Tre”.

Da segnalare anche la serata di domenica 2 luglio, dove si esibiranno i “Gemini Blue”, il talentuoso duo che ha incantato tutti giudici della scorsa edizione di X Factor, e la serata organizzata in collaborazione col progetto Sai Enea di Mantova giovedì 20 luglio con il rap in salsa mantovana di “Quel dal Formai”.

Per gli amanti del blues, due le serate da segnare sul calendario grazie a Mantova In Blues: giovedì 6 luglio con i “Blues Experience” e giovedì 13 luglio “Paul Venturi & Kaymen”, considerati fra i più importanti esponenti del blues italiano. Oltre ai due concerti blues, MantovaJazz porta sul palco della festa una proposta YOUNG, con il jazz “bastardo” condito di trap soul e drill di “Kolosso” venerdì 14 luglio.

Due le serate più “politiche”, dove la musica si lega a temi sociali: domenica 16 luglio si parlerà di ambiente con il reading musicale di Vincenzo Fasano intitolato “Padre Terra – L’ego non è sostenibile”, realizzato grazie al progetto “Ritmo”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart mentre venerdì 21 luglio tocca alle canzoni di denuncia della “Banda POPolare dell’Emilia Rossa”, un gruppo musicale proletario composto da delegati sindacali delle più importanti fabbriche metalmeccaniche di Modena e da musicisti professionisti che più precari di così non si può.

Come ogni anno, cuore pulsante della festa sono i giovani volontari e volontarie, che accompagneranno e serviranno gli ospiti ai tavoli. Per i giovani (dai 16 anni in su) che volessero fare questa esperienza di volontariato, lunedì 12 giugno alle 18 presso Arci Te Brunetti si terrà la prima riunione organizzativa dei volontari oppure è possibile manifestare la propria disponibilità scrivendo alla mail martinaadami.produzione@gmail.com o al numero 349 5939956. La seconda riunione organizzativa sarà mercoledì 28 giugno alle 18 direttamente sul piazzale della festa.

ArciFesta è organizzata da Arci Mantova e O2 Aps grazie agli sponsor tecnici Unipol Sai Assicurazioni Spocci Malagola Snc, Coop Alleanza 3.0, Renato Cocconi e Mantova Estintori. Rassegna NO WAR YES MUSIC realizzata con il contributo del Comune di Mantova.

ArciFesta è aperta tutte le sere da giovedì a domenica (chiusa lunedì, martedì e mercoledì), più la serata speciale del 25 luglio 2023. Per cenare non è necessaria la prenotazione.

Lo stand gastronomico apre alle ore 19.30. I concerti iniziano alle ore 22.00.

Maggiori informazioni sul sito, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di Arci Mantova.

Infoline Whatsapp: 348 0072215