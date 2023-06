Calciomercato dilettanti – Colpi Castiglione: Lauricella e Valotti. Il prossimo è Coffani. Governolese scatenata

Mantova Il Castiglione ha ufficializzato i primi due colpi di una campagna acquisti che si annuncia davvero scoppiettante. Dal Ciliverghe arrivano l’attaccante Marco Valotti, classe 1995, e il trequartista Filippo Lauricella, classe 94, che raggiunge così in rossoblù il fratello Nicolò. Il prossimo innesto potrebbe essere il portiere Cristiano Coffani dal San Lazzaro. Dall’Union Team arriva il baby Tosatto. Confermati Botturi, Daeder e Pasotti, oltre a Segna, Conti e Mangili dei quali avevamo scritto.

Governolese scatenata: ha preso il portiere Pietro Modena dal Gonzaga (è un ritorno) e l’attaccante Elia Albertini dal Buscoldo. Presentato ieri anche Andrea Pini prelevato dal San Lazzaro. Ancora nulla di deciso per Omoregie, che interessa il Nogara. Si muove anche la Serenissima, che ha preso dal Curtatone l’attaccante Marcello Serenghi. La lista dei confermati si allunga con Basso, Recchia, Pisha, Busatto, Marchese, Caffarella e Guarnieri, mentre Bottazzi è andato alla Quarantolese in Promozione. La Rapid United conferma il portiere Massimiliano Lampo. Il Gonzaga attende entro la settimana una risposta dall’attaccante Giarruffo e dal difensore Capucci; e tratta anche Rainone e Meloni, nell’ultima stagione al Curtatone.

In Seconda, doppio colpo della Dinamo Gonzaga, che ha chiuso con i centrocampisti Filippo Michelini dal Campagnola e Federico Benassi dal Reggiolo. Sfumato Modena, per il ruolo di portiere piace Pradella, ex Viadana.

Arriva purtroppo la conferma che il Guidizzolo non si iscriverà al prossimo campionato di Terza Categoria. «Abbiamo dovuto prendere questa decisione dolorosa – spiega il diesse Brunoni – non c’erano più le condizioni per continuare. In questa ultima stagione abbiamo dovuto fare i salti mortali per andare avanti. Pensavamo di essere riusciti a costruire qualcosa di concreto, ma quando vengono a mancare i giocatori, non avendo la Juniores, fare la squadra diventa impossibile. Andremo avanti con l’attività di base fino agli esordienti e con la squadra di calcetto che gioca nel Csi, con la speranza, un domani, di poter tornare a fare la Terza Categoria».