Armati di coltello: padre e figlio denunciati

MANTOVA Si aggiravano tra le auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Virgilio armati di coltello a serramanico. Cosa stessero architettando un 50enne e un 26enne di Curtatone, padre e figlio non è stato accertato, anche se si può sospettare che potessero usare quei due coltelli per forzare le portiere di qualche auto. Non potendone denunciare le intenzioni i carabinieri intervenuti l’altro ieri hanno denunciato i due per porto di armi atte a offendere. I militari della stazione di Borgo Virgilio erano intervenuti su segnalazione degli addetti alla sicurezza interna del centro commerciale. I vigilantes avevano infatti notato i due aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta. Di lì a poco erano sopraggiunti i carabinieri che avevano bloccato padre e figlio prima che potessero commettere qualche reato e anche prima che potessero disfarsi di due coltelli a serramanico con lama da otto centimetri. I due coltelli venivano sequestrati e per i due scattava quindi la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.