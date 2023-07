Tutto pronto per “Il bosco delle emozioni”

MARMIROLO Un nuovo festival arriva nel territorio mantovano nel mese di luglio: “Il bosco delle emozioni” si terrà venerdì, sabato e domenica nella riserva naturale di Bosco Fontana, nel Comune di Marmirolo. L’iniziativa unisce ambiente, arte e gastronomia, attraverso appuntamenti che contengono differenti proposte. Ai concerti si alterneranno così passeggiate per scoprire la preziosa biodiversità del luogo, si potranno scoprire specialità della cucina locale e ammirare le bellezze architettoniche del luogo, che ospita una palazzina di caccia gonzaghesca. Questo il programma delle tre serate: si parte venerdì alle 18.30, con l’inaugurazione e una Lectio Magistralis tenuta dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona, della Soprintendenza alla Belle Arti e del Comune di Marmirolo. Alle ore 19. 30 si terrà la degustazione “I Prati stabili nel piatto”, presso le stalle della riserva: agnolotti con ripieno e fonduta di Grana Padano, a cura dell’Agriturismo Al Fuguler e della Nuova Pro Loco di Marmirolo. Dalle 20.30 il concerto “Fantasia di Beethoven – due Pianoforti, otto mani”, diretto dal Maestro Maurizio Baglini, professionista dall’intensa carriera concertistica internazionale. Sabato alle 9.30 sarà possibile seguire un percorso naturalistico guidato attraverso il bosco, grazie al personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona. La degustazione serale sarà dedicata al luccio in salsa, curata dalla Pescheria Gastronomia Corallo e dalla Nuova Pro Loco di Marmirolo. L’esibizione artistica vedrà protagonisti la Maestra Silvia Chiesa e i suoi otto allievi violoncellisti. Domenica, sempre alle 9.30, si ripeterà il tragitto nella riserva. “Il risotto con i saltarei nel piatto” si potrà gustare dalle 19.30, con una varietà di assaggi del fiume a cura della Locanda Vittoria di Pozzolo sul Mincio e della Nuova Pro Loco di Marmirolo. Alle 20.30 tornerà la parte musicale dell’evento, con “Luci e atmosfere del bosco – otto sassofoni”, diretta dal Maestro Alessandro Bombonati; piano solo, a cura del Maestro Maurizio Baglini. L’attività è organizzata dal Comune di Marmirolo, in cooperazione con la Nuova Pro Loco di Marmirolo e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova e con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova. Il progetto vedrà la collaborazione dell’Orchestra da Camera di Mantova. Per informazioni e prenotazioni il numero è 3204343663.