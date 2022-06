MANTOVA Un vasto incendio è divampato in serata in via Altobelli di fronte a Palazzo Alpi. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale che stanno regolando il traffico. Stando ad alcune testimonianze la zona circostante sarebbe invasa dal fumo e da una fitta pioggia di scintille. Al momento non risultano persone coinvolte. L’allarme è scattato poco dopo le 21.15.