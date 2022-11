Un anno per il sottopasso a Borgonovo, passano i progetti per il bypassare e per il parcheggio

MANTOVA – È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di Borgochiesanuova e la riqualificazione aree esterne redatto dallo studio Pivetta di Verona. L’opera verrà a costare 1.920.000 euro. Il sottopasso sarà realizzato in attraversamento alla linea ferroviaria Verona-Modena per consentire il collegamento tra il parcheggio pubblico a est, sul fronte dell’istituto “Fermi”, con la zona ovest della ferrovia, dove sorge il nuovo PalaSguaitzer.

Tale sottopasso sarà perpendicolare alla linea ferroviaria, con un’altezza di 3 metri e una lunghezza di circa 18. Ai lati del sottopasso saranno presenti due rampe di scale e due piattaforme elevatrici che consentiranno l’abbattimento delle barriere architettoniche e saranno accessibili sia da utenti con la bicicletta che a persone con disabilità. Particolare attenzione è stata posta all’illuminazione e all’impianto di videosorveglianza.

Nel lato ovest, dov’è ubicata la palestra, è prevista la realizzazione di un parcheggio che fiancheggia la ferrovia.

Il cronoprogramma prevede la redazione del progetto esecutivo entro 30 giorni cui seguirà l’espletamento della gara d’appalto. Gli interventi per la realizzazione dureranno circa 365 giorni.

«La realizzazione del sottopasso – commenta l’assessore Nicola Martinelli – rappresenta un’opera strategica che permetterà di collegare in sicurezza Borgochiesanuova con l’istituto “Fermi”, la stazione ferroviaria e il quartiere Due Pini».

Non solo. A detta dell’assessore, l’opera ancora in fase progettuale acquisterà una valenza ancora più strategica se si pensa allo sviluppo complessivo di tutta l’area che prevederà una vera trasformazione di questo comparto, il quale, grazie anche al bando Pinqua sulla qualità dell’abitare, va dal recupero degli alloggi di via Gaber, agli interventi privati, fino alla realizzazione di nuovi volumi scolastici della Provincia.