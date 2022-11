Asola: spettacolo in biblioteca nella Giornata contro la violenza alle donne

ASOLA – L’amministrazione comunale ricorderà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne venerdì 25 novembre alle 21 nella biblioteca Torresano con “Noi donne” a cura di Teatro della Zucca. Una lettura teatrale brillante con ingresso gratuito e accompagnamento musicale dal vivo, che racconterà la donna e i ruoli da lei rivestiti nelle diverse fasi della sua vita; la donna come moglie e amante, la donna in quanto madre, la donna in relazione alla famiglia con tutte le declinazioni del caso che la rendono nuora, suocera e molto altro ancora. Un excursus fra testi scritti da grandi artiste dello spettacolo tra le quali Franca Valeri, Lella Costa e Angela Finocchiaro. Una performance creata per riconoscersi in maniera leggera e spensierata, per ridere insieme anche agli uomini, delle dinamiche che da sempre ci contraddistinguono. Dinamiche che partono dal quotidiano di tutte noi fino a raggiungere apici di follia. Interpretata da tre attrici accompagnate da una chitarrista, la letturafarà sorridere il pubblico e al contempo pensare.