Assaggi di Open Festival, Alice nella città delle meraviglie

MANTOVA Ad un mese di distanza dal via della quattro giorni ufficiale, Open Festival ha fornito ieri un assaggio di cosa si potrà assaporare durante le giornate del Festival in programma dall’9 all’11 giugno in centro città.

Ed è stato proprio il centro città ieri ad ospitare l’anteprima con una giornata dedicata allo teatro di strada e al circo contemporaneo.

In piazza Mantegna tanto pubblico e tanti applausi per la compagnia piemontese Begherè che ha portato in scena per due volte lo spettacolo Rendez-vous!”, una una performance di giocoleria e teatro fisico, già vincitrice del 1° Premio al Ferrara Buskers Festival.

Due artisti di strada si sono sfidati in una sola piazza; tra virtuosismi circensi e dispetti, lo scontro si è trasformato in un intreccio e tutto il pubblico è stato trascinato nella comica euforia del primo appuntamento.

Una tavola imbandita è uscita fuori da una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in aria piatti, bottiglie, bicchieri! Uno spettacolo che colpisce con la sua delicatezza e conquista ogni pubblico utilizzando il linguaggio universale del corpo.

Il piatto forte però verso le 18 con la parata Alice in Wonderland” della Compagnia Accademia Creativa che da via Grazioli ha percorso festante via Roma fino ad arrivare alla centralissima piazza Mantegna, dove era allestito l’info point di Open Festival.

Un tragitto colorato e festante con gli strepitosi trampolieri ed acrobati in una performance itinerante ispirata al fantastico mondo di Lewis Carroll. In stile steampunk e giocando con il pubblico, i personaggi più amati di “Alice nel paese delle Meraviglie” hanno contribuito a far rivivere in una versione esplosiva dall’atmosfera allegra e frizzante. Meravigliosi costumi e un carro musicale sono stati il fulcro di quest’animazione che ha invaso le strade della città accompagnata da musiche balcaniche.

Tante, infine, le persone che si sono avvicinate all’info point di Open Festival reso vivo grazie ai giovanissimi ragazzi dell’Alternanza Scuola Lavoro che si sono prodigati nel promuovere il festival che si svolgerà dall’8 all’11 giugno, e nel distribuire al pubblico il materiale promozionale e il programma.