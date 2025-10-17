Espulso dall’Italia, torna e viene trovato a Suzzara: arrestato

SUZZARA Nel novembre del 2022 era stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Mantova. Era stato accompagnato nel suo paese di origine, la Tunisia, con un volo charter.

Ma il 35nne, nella serata di ieri, è stato notato e controllato nel centro di Suzzara dai Carabinieri della locale Stazione, che si ricordavano bene di averlo accompagnato alla frontiera aerea.

Dopo un controllo incrociato tra Banca Dati e ufficio immigrazione della Questura, i Carabinieri di Suzzara hanno accertato che lo straniero senza autorizzazione del Ministero dell’Interno aveva fatto rientro in Italia. Per tale motivo i Carabinieri procedevano al suo arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di ingresso e soggiorno illegale di uno straniero nel territorio nazionale.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito per direttissima.

Nella mattinata di ieri l’arrestato è comparso davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Mantova che, dopo aver convalidato l’arresto poiché legittimamente operato dai Carabinieri, ha disposto l’espulsione dello straniero.

Sono in corso, pertanto, le procedure relative all’espulsione del soggetto dal territorio dello Stato italiano.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le part