“In farmacia per i bambini”: 21 le farmacie mantovane nel progetto di Fondazione Rava

MANTOVA/ROMA È stato un onore e un piacere ospitare a Montecitorio la Fondazione Francesca Rava per la presentazione del progetto ‘In farmacia per i bambini’, che ha lo scopo di combattere la povertà sanitaria pediatrica. Un progetto che ha assunto rilevanza mondiale, realizzato attraverso la partecipazione del pubblico e del privato, al quale la politica dovrebbe guardare per dare risposte a un bisogno conclamato”. Così la deputata PD Antonella Forattini, in occasione della presentazione dell’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava e di Kpmg, dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei bambini e alla raccolta di farmaci, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Grazie al progetto, lo scorso anno sono stati aiutati 47.500 bambini e ragazzi, ospiti di comunità e case-famiglia. “In Farmacia per i bambini” si svolgerà dal 15 al 22 novembre in oltre 2.800 farmacie in Italia, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. Nella provincia di Mantova sono 21 le farmacie aderenti, presenti nei comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Volta Mantovana, Casaloldo, Mantova, Curtatone, Borgo Virgilio, Marcaria, San Martino dall’Argine, Villimpenta, San Benedetto Po, Poggio Rusco, Pegognaga, Moglia, Suzzara e Sermide: l’elenco completo è disponibile sul sito https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org.

Oltre che da Forattini e dal deputato Gianantonio Girelli, il progetto è stato illustrato da Mariavittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava, e Martina Colombari, volontaria della Fondazione e testimonial dell’iniziativa.