Shopping e magia natalizia in città

MANTOVA Il Natale si avvicina, e il centro storico di Mantova si prepara a vivere grandi emozioni in un’atmosfera indimenticabile. Sabato 29 novembre dalle 16, Comune di Mantova, Fondazione Artioli, Quisport, Mercatini di Natale Mantova, Green Eventi, le Associazioni di categoria e i commercianti del centro cittadino daranno vita a una giornata speciale: “M’Illumino di Shopping”, un pomeriggio e una serata dedicati alla magia delle feste, allo shopping e alla scoperta della città in un’atmosfera tutta natalizia.

Per l’occasione, gli esercizi commerciali aderenti amplieranno l’orario di apertura e promuoveranno iniziative, mentre una speciale promozione dedicata al neonato Museo Sonnabend Collection offrirà l’opportunità di visitare gratuitamente il prestigioso museo.

L’atmosfera natalizia verrà inaugurata con l’attesissima accensione delle luminarie in tutta la città e dell’Albero di Natale di Piazza Martiri di Belfiore, mentre i mercatini di Natale si troveranno in centro storico e in Piazza Virgiliana.

Una grande novità è rappresentata dalla Christmas Parade: una passeggiata nel centro storico vestito a festa, tra snack, vin brulé, luci di Natale e arrivo in Piazza Mantegna dove si svolgerà il concerto gospel con i Gospel Soul Singers.

Il programma della Christmas Parade: 15 ritrovo in Piazza Virgiliana per l’accreditamento degli iscritti, 16 Partenza, tappa 1 Piazza Canossa Dorian Gray Café; Tappa 2: Corso Umberto Caffè Sociale; Tappa 3: Piazza Martiri di Belfiore Accensione dell’Albero di Natale; Tappa 4 Via Orefici Spuntino con i commercianti; tappa 5: sottoportico dei Lattonai Gnalin di Ciocapiat; arrivo in Piazza Mantegna accensione delle luminarie natalizie e Concerto Gospel Soul Singers.

Durante “M’illumino di Shopping” i negozi aderenti all’evento rimarranno aperti fino alle 21 e lanceranno una promozione valida fino ad esaurimento biglietti. I clienti che effettueranno acquisti nei negozi convenzionati potranno ricevere un biglietto omaggio per il museo Sonnabend Collection Mantova. Il biglietto non ha scadenza: potrà essere utilizzato in qualunque momento. I negozi partecipanti saranno riconoscibili grazie a uno speciale sticker in vetrina. L’appuntamento è quindi fissato a sabato 29 novembre, dalle 16 alle 21: un’occasione unica per vivere le strade, le piazze e gli spazi iconici del centro storico di Mantova in una rinnovata e scintillante atmosfera natalizia.