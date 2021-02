Rodigo, al via i lavori per la fibra ottica

RODIGO – Anche Rodigo fra poche settimane potrà approfittare di tutti i benefici dell’infrastruttura interamente in fibra ottica targata Mynet. L’operatore di telecomunicazioni mantovano ha infatti iniziato in questi giorni il cablaggio delle prime unità immobiliari del paese, che potranno in tal modo usufruire di una nuova connessione a velocità elevata e a bassissima latenza.

I primi a servirsene saranno i cittadini del quartiere nelle immediate vicinanze della bocciofila e del campo sportivo comunale, delimitato da Via Rimembranze, Via Papa Giovanni XXIII, Via IV Novembre, Via Repubblica e Via Nenni; qui i tecnici stanno lavorando per portare a piccole attività e utenze private tutta l’affidabilità della vera fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra fin dentro casa) con velocità sicure, stabili ed effettive fino a 300 Mbit/s in download e 100 Mbit/s in upload. I vantaggi di questo tipo di connessione ultraveloce sono molteplici per lo smart working, la didattica a distanza e lo shopping online, ma anche per un gaming più fluido e reattivo (grazie ad un ping molto basso) e per lo streaming ad alta risoluzione.

Con questo intervento Mynet intensifica ulteriormente i suoi piani di cablaggio del territorio provinciale per portare tutte le potenzialità della fibra ottica a cittadini e imprese nelle zone più isolate o a bassa densità abitativa, in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività anche di queste aree. «Mynet è un operatore che, diversamente da ciò che accade comunemente nel mercato delle telecomunicazioni, realizza la propria rete e la vende direttamente – spiega il Direttore generale, Giovanni Zorzoni; – sia i cavi in fibra ottica che collegano i clienti finali, sia i cavi a lunga distanza che interconnettono paesi, città e regioni italiane sono di proprietà dell’azienda, a garanzia della massima qualità e affidabilità possibili».

Per lanciare il servizio, Mynet ha elaborato una offerta esclusiva riservata ai residenti: ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero diretto tel. 0376 22 22 00 oppure via mail all’indirizzo home@mynet.it