All’Ariston la serata dedicata a Studio Danza la Crisalide

Mantova Lo Studio Danza la Crisalide compie 45 anni. Nato 45 anni fa, lo Studio Danza la Crisalide sicuramente è tra le più note e affermate scuole di danza della nostra provincia e regione. La sede è a San Giorgio Bigarello.

Diretta da sempre dalla ballerina e coreografa Simonetta Ignelli vanta il successo di allievi grazie non solo alla competenza e preparazione accademica, ma anche alla conoscenza e all’interesse psicologico dell’allievo.

Come racconta la stessa Ignelli in “Questa è la mia vita”: “In fondo…non sono io che ho scelto la Danza, è la Danza che ha scelto me.” 45 anni fa iniziò questa splendida avventura, insegnare la più nobile delle Arti. Oltre la danza lo studio di recitazione all’Accademia Silvio D’Amico di Roma, mi ha consentito di capire il valore dell’interpretazione e dell’immedesimazione, fondamentali per quest’arte. Nella mia carriera, ho conosciuto, sia in Italia che all’estero, tantissime splendide persone: maestri, ballerini, attori, registi, musicisti, ognuno ha arricchito il mio bagaglio artistico e creativo. Sono grata a mia Madre Milady, è a lei soprattutto che devo il successo della nostra scuola, lei è la colonna portante da sempre e per questo le sarò sempre grata. L’entusiasmo ogni giorno di arrivare in sala e non percepire il tempo che passa non è mai mutato, anzi cresce sempre più, grazie a tutte le meravigliose Crisalidi che la animano; ognuna di loro dalla più piccola alla più grande per me è una preziosa unicità. Amo saper cogliere e poter risolvere gli ostacoli di chi tecnicamente non ce la fa. Ascoltare , e per quel che è possibile, suggerire un rimedio agli ostacoli piccoli o grandi non solo nella Danza ma anche della Vita. Questo “mestiere” lo devi avere nel sangue, per me è la mia stessa vita. Il Galà del 45° Anniversario, che vedrà in scena tutti gli allievi della scuola, si terrà questa sera al Teatro Ariston di Mantova alle ore 21.